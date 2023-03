Eerst zelf een toertocht fietsen voor de finish van Olympia’s Tour in Tiel

Niet de eerste keus

De finishlocatie was niet de eerste keus van Michel Megens, die dit jaar als hoofdsponsor de ronde nieuw leven inblies. ,,Het mooist was natuurlijk geweest als we in het centrum van Tiel hadden kunnen finishen. De Waalkade had een perfect decor voor een aankomst kunnen zijn, maar dan zit je met twee grote rotondes waar de renners vlak voor de finish een paar keer over heen moeten. Dat is gewoon niet handig in een finale van een wielerkoers.”

Twee plaatselijke rondes

De renners komen nu over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en rijden dan nog twee plaatselijke rondes, voordat ze bij Metec voor de deur finishen. ,,Ik denk dat het een goed alternatief is”, zegt Megens. ,,We kunnen natuurlijk krampachtig proberen vast te houden aan de tijd toen het nog eenvoudig was om wegen af te zetten, maar ik denk dat het verstandiger is met deze ontwikkelingen mee te groeien. Er is nu eenmaal meer verkeer, meer obstakels en het belangrijkste is toch dat we de renners een veilige aankomst kunnen bieden. We willen er een echt wielerfeestje van maken, waar iedereen die het wielrennen een warm hart toedraagt bij aanwezig kan zijn.”