Eerste boom van langste boomgaard van Europa geplant: ‘Het moet aantrekkelijk worden om de afslag te pakken’

Personeel zwembad en sporthal­len Tiel mee naar nieuwe exploitant

TIEL/CULEMBORG- Op 1 januari 2022 neemt Optisport exploitatie en beheer over van het zwembad, de sporthallen en de gymzalen in de gemeente Tiel. Het personeel, dat nu nog in dienst is van Sportfondsen, gaat mee naar de nieuwe werkgever.

20 oktober