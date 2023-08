Eerste expositie ter ere van 60ste verjaardag: ‘Ik vind het heel spannend’

Zorg over sanering vervuilde grond in Spijk: ‘Deze milieuramp trekt zich niets aan van provincie­grens’

Gorcumers maken zich zorgen: kunnen zij op termijn gezondheidsklachten krijgen door de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk? Zeker nu de rechter de vergunning voor een zonnepark heeft vernietigd waarmee de saneringskosten moeten worden betaald. ,,Met name in de Lingewijk zijn de zorgen groot.’’