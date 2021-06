Eerste kistje kersen levert recordbedrag van 10.000 euro op: 7500 euro méér dan de laatste keer

WADENOIJEN - Het eerste kistje kersen van dit kersenseizoen heeft zo’n 10.000 euro opgeleverd. Beduidend meer dan de circa 2500 euro die tot nu toe gold als recordbedrag. Het geld dat de kersen – geveild in boomgaard d’n Kerkewaerdt van Aart Blom in Wadenoijen – opbracht, gaat naar de Stichting Nanette Keeps her head up.

Die stichting Nanette Keeps her head up is in het leven geroepen voor Nanette Bielefeld uit Tiel. Ze kampt dagelijks met de gevolgen van een uitzonderlijke combinatie van ziektes waardoor ze letterlijk haar hoofd niet omhoog kan houden. De stichting wil een klein vermogen ophalen om een levensreddende operatie te kunnen betalen: 150.000 euro voor een operatie in Barcelona.

Type dertien

Bielefeld wijkt uit naar Spanje omdat ze in Nederland geen erkenning krijgt voor haar ziekte, een combinatie van het Ehlers Danlos Syndroom en CCI/AAI. Het Ehlers Danlos Syndroom kent dertien varianten. Twaalf daarvan zijn aan te tonen. Bielefeld heeft echter type dertien. Vaak is ze daarom met een kluitje in het riet gestuurd.

Momenteel is er nog zo’n 70.000 euro nodig om de operatie te kunnen betalen. De hoogste bieder was uiteindelijk A.C. Blijdeveen b.v. In totaal kwamen er ruim veertig genodigden richting het terras in de boomgaard.

Jaarlijks terugkerend fenomeen

Het is de vierde keer dat het eerste kistje kersen wordt geveild: elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Vorig jaar is er geen veiling geweest vanwege de coronamaatregelen. ‘Voor de fruittelers was het dit jaar dan reden te meer om voor een recordbedrag te gaan’, schrijft de organisatie.