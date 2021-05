Eigenaar van door brand getroffen Tielse autogarage zou de zaak over een maand van de hand doen: ‘Als ik omkijk, geloof ik het gewoon niet’

Slachtof­fer en verdachte van steekpar­tij bij basketbal­veld allebei minderja­rig, politie sluit meerdere aanhoudin­gen niet uit

27 april TIEL - De jongen die zondagavond is neergestoken bij het basketbalveld in het wijkpark Passewaaij in Tiel is minderjarig. Hetzelfde geldt voor de verdachte van de steekpartij die zich later zelf meldde op het politiebureau. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.