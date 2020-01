Eigenaar van hond die Tiels tienermeisje beet gevonden

TIEL/EDE - De hond die eerder deze maand een 13-jarig meisje uit Tiel aanviel en ook een 30-jarige man uit Geldermalsen beet die haar te hulp schoot, liep los. Wie de eigenaar van de bijtende hond was, bleef lang onduidelijk. Het 28-jarige baasje is alsnog gevonden in Ede.

Op zondag 12 januari werd het 13-jarige slachtoffer in een park in de Tielse Hertogenwijk aangevallen door de loslopende hond. Ze was rond 22.00 uur met een vriendin in het park. De vriendin bleef ongedeerd, het meisje werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een 30-jarige man uit Geldermalsen die de Tielse tiener te hulp schoot, raakte ook gewond. Hij moest naar de huisartsenpost.

Baasje moeilijk te vinden

Het heeft de politie behoorlijk wat moeite gekost om hond en baasje te traceren. ,,Aanvankelijk konden we niet achterhalen van wie de hond was’’, zegt politiechef Erik Bomhof.



,,We hebben de zaak uiterst serieus genomen en ook de burgemeester maakte zich er druk om. We wisten dat er twee loslopende honden waren waarvan er één het meisje heeft gebeten. Uiteindelijk kwamen we via via terecht bij een vrouw, de eigenaar van één van de honden. De hond die heeft gebeten, was van haar zoon. Het dier logeerde in Tiel en was inmiddels weer thuis in Ede.’’

Volledig scherm De burgernetmelding die na het bijtincident in Tiel werd verspreid. © DG

Zaak krijgt nog staartje

Volgens Bomhof krijgt de zaak nog wel een staartje. ,,Er is inmiddels contact tussen de slachtoffers en de eigenaar van de hond. Er zal het nodige geregeld worden. Er is een kind gewond geraakt. Daarvoor zijn kosten gemaakt en dat moet geregeld worden, zo nodig via de rechter.’’



Ook strafrechtelijk is de zaak nog klaar. Bomhof: ,,Er is een aangifte opgenomen. Daar zal zeker iets mee worden gedaan. Er zijn gewonden gevallen en mogelijk liep het dier los. We zullen de zaak uitzoeken en dan zal de officier van justitie beslissen wat er met de zaak gebeurt.’’

Ede beslist over hond

Wat er verder met de hond gebeurt, is aan de gemeente Ede omdat het dier daar thuishoort. Ede heeft bij de politie Tiel het proces-verbaal opgevraagd. Het dossier is naar de gemeente Ede gestuurd. Daar wordt onderzocht welke stappen worden genomen. Ede kon vrijdag nog niet inhoudelijk reageren.