Eigenaar verliest voor tweede keer zijn auto door brand in Tiel

Gemeente Tiel weet niets van asielzoe­kers die al twee weken in hotel Van der Valk zijn opgevangen

In hotel Van der Valk in Tiel worden tijdelijk asielzoekers opgevangen. Tot eind augustus zijn er 25 kamers beschikbaar voor maximaal 50 mensen. Maar hoewel er al twee weken lang asielzoekers in het hotel zitten, hoorde de gemeente dat pas maandag.

23 juni