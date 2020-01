Elise werd mishandeld tijdens nieuwjaarsnacht: ‘Het boeide hen niks, al hadden ze me doodgetrapt’

oud en nieuw Jaarwisse­ling rivierenge­bied niet zonder slag of stoot: brand, vechtpar­tij en agent bekogeld

2 januari TIEL - De jaarwisseling in het rivierengebied verliep lang niet overal zonder slag of stoot. In Tiel ging groepen met elkaar op de vuist en werd brand gesticht bij een ggz-kliniek, in West Betuwe werd een agent bekogeld met flessen. Vijf mensen raakten gewond, twee van hen liepen oogletsel op. Toch bestempelen burgemeesters de jaarovergang als een redelijk rustige.