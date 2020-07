Enorme drugsvondst in Kapel-Avezaath: 400 kilo xtc-pillen met een waarde van 1,8 miljoen euro

KAPEL-AVEZAATH - Agenten hebben vorige week vrijdag 400 kilo xtc-pillen in containers aangetroffen bij een inval op een terrein aan de Zoelensestraat in Kapel-Avezaath. Dat heeft de politie deze vrijdag bekendgemaakt. De pillen hebben een straatwaarde van 1,8 miljoen euro.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht voor de drugsvondst in het Betuwse dorp. De xtc-pillen worden vernietigd.

De inval is onderdeel van een politie-onderzoek dat al langer loopt. Eerder was de politie ook al actief in het dorp bij Tiel in een soortgelijke zaak.

Pillenmachine

In dat onderzoek naar synthetische drugs zijn zeven verdachten opgepakt. De mannen zijn in de leeftijd van 23 tot 58 jaar en komen onder andere uit Tilburg en Uden.

Startpunt van dat onderzoek was de vondst in Waalwijk in maart van dit jaar van een een machine die 5000 xtc-pillen per uur kon draaien. In Uden viel de politie die dag een pand binnen waar een grote hoeveelheid chemicaliën werd gevonden.

Onderzoek leidde de politie naar de zeven mannen. Ze zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor. Woningen en bedrijven in Uden, Tilburg, Schaijk, Gemert en Kapel Avezaath zijn doorzocht. Daar is in totaal ruim 30 kilo synthetische drugs gevonden, een machine om pillen mee te draaien en 45.000 euro contant geld.