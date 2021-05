Enorme rookwolken bij zeer grote brand in autogarage Visscher in Tiel

Twijfels bij gemeenten over Regionaal Investe­rings Fonds

10 mei TIEL - Voor elke euro die Rivierenlanders de afgelopen vier jaar hebben ingelegd in het Regionaal Investerings Fonds (RIF), hebben andere overheden en ondernemers er 3,40 euro bijgelegd. Maar het is maar de vraag of het fonds van de Regio FruitDelta Rivierenland blijft bestaan.