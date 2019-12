‘Er werd geen auto meer verkocht’ bij Tiels bedrijf waar politie binnenviel in groot drugsonderzoek

TIEL - Steeds vaker was er ’s avonds en ’s nachts bedrijvigheid bij het autobedrijf op het bedrijvenparkje in Tiel, was buurtbewoners al opgevallen. ,,Er werd geen auto meer verkocht’’, vertelt een buurtbewoner. En de eigenaar reed wel een ‘dikke Mercedes’ ,,en ging met een waterscooter achterop op vakantie.’’

Maar het is leven en laten leven, daar op het bedrijvenpark tussen Amsterdam-Rijnkanaal, Waal en A15 in Tiel. Bedrijven en woonhuizen wisselen elkaar af, en de bedrijfspanden wisselen nogal eens een keer van eigenaar of huurder.



De twee panden waar de politie deze dinsdagochtend is binnengevallen, liggen schuin tegenover elkaar en hebben volgens buurtbewoners wel iets met elkaar te maken: de autohandelaar die nu in het pand zit waar ook een afbouwbedrijf is gevestigd, zat eerst aan de overkant.

Sleutel van de kluis

De eigenaar van dat afbouwbedrijf is ook de eigenaar van het pand. Hij zegt volslagen verrast te zijn door de politie-inval. En verbaasd dat de politie hem niet gewoon de sleutel vroeg, in plaats van een ruit in te slaan om zo binnen te komen. ,,Ze vroegen later wel om de sleutel van de kluis.’’



Of er iets is meegenomen, weet hij niet. ,,Zo te zien niet. Er is wel van alles overhoop gehaald.’’



Hij zegt verder niks af te weten van waar de politie precies naar op zoek was. ,,Ik krijg volgende week de papieren met meer uitleg, zeggen ze.’’



Volledig scherm Een agent sluit de poort weer van het Tielse bedrijf waar de politie binnenviel. © Foto Raphael Drent

Geen kopers

Volgens buurtbewoners werden er door de handelaar, die bij hem voor het pand zijn wagenpark had staan, geregeld auto’s verkocht. Zo’n twee jaar terug was dat ook het geval bij de autohandelaar schuin tegenover.



,,Maar de laatste maanden heb ik daar geen kopers meer gezien’’, vertelt een buurtbewoner. ,,Wel was er vaak ‘s avonds en ‘s nachts nog licht, liepen er mensen.’’



Glasscherven