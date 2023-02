Erica zegt Tiels theater na twee decennia vaarwel

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Erica Schoeman, die na ruim twintig jaar Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof in Tiel verlaat.

Na een studie culturele bedrijfsvoering werkte Erica Schoeman (45) de eerste vijf jaar van haar carrière elk jaar op een andere plek. ,,Met deze studie kun je namelijk in alle cultuursectoren terecht: van museum tot theater tot werken voor een toneelgezelschap.”



Theater stond al van het begin op haar wensenlijst. ,,Maar dan niet in de Randstad. En toen kwam er in 2002 een vacature van de Agnietenhof in Tiel voorbij. Wel honderd mensen hadden gereageerd en ik werd gekozen. Ik werd de directe collega van hoofd marketing en publiciteit en tevens jeugdtheaterprogrammeur Roos Nijholt.

Quote Twee keer knipperen en ik ben er nu zelf ruim twintig jaar.

Roos werkte daar destijds al zeker tien jaar. ,,Ik zei haar: ‘Wauw, dat is lang’. Roos reageerde: ‘Wacht maar, in een theater is elke dag, elk seizoen anders. Het gaat echt snel’. En inderdaad: twee keer knipperen en ik ben er nu zelf ruim twintig jaar.”

Haar taak is in de loop der tijd wel veranderd. ,,Ik begon als assistent-marketing, daarna werd ik senior medewerker marketing en communicatie en toen in 2010 het filmtheater kwam, heb ik daar tot op heden de programmering voor gedaan: supertof.”

Jeugd- en familietheater

Ook ‘tof’ was de programmering van het jeugd- en familietheater, die Schoeman overnam, toen Nijholt met pensioen ging. ,,Ik ben sindsdien altijd naar presentatiedagen geweest om een zo mooi mogelijk programma te kunnen samenstellen. Het was elk jaar wel een heel gepuzzel, maar het lukte altijd.”

Haar laatste werkdag in Tiel is 15 februari en 1 maart gaat ze aan de slag als coördinator programmering en communicatie bij Stichting Dominicanenklooster in Huissen.

Quote Het was niet gepland, maar kwam voorbij.

,,Het was niet gepland, maar kwam voorbij. Ik heb altijd al wat met kloosters gehad en het Dominicanenklooster is een prachtige locatie met ruim tweehonderd activiteiten per jaar: trainingen, debatten, lezingen, meditaties, kapelconcerten. Er zijn daar zeker ook kansen om op cultureel gebied activiteiten aan het programma toe te voegen: exposities, theatervoorstellingen, concerten in de tuin. Ik zie genoeg mogelijkheden om elementen te combineren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.