Erika en Antoine vormen een gezin met kinderen die niet thuis kunnen wonen: ‘Ze zei dat ik haar papa moest blijven’

Flink aantal agenten zoekt in Tiel naar verdachte van bedreiging in Maurik, mogelijk vuurwapen in het spel

1 juli TIEL - In de Bomenbuurt in Tiel waren donderdag aan het begin van de avond veel politieagenten aanwezig. Zij waren daar omdat er een bedreiging had plaatsgevonden in Maurik. Een 35-jarige man uit Maurik is aangehouden.