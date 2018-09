Ernstig zieke Tielenaar gevangen op vierde etage: 'Hij zou zo graag het Fruitcorso nog eens zien'

Slapen en keuren bij Van der Valk

7:00 TIEL - Een zorghotel was er al, nu kun je je er ook laten keuren of een leefstijlcheck laten doen. Van der Valk Vitaal opent 1 oktober een regionaal gezondheidscentrum in Tiel. Het eerste Vitaal Lab, zoals het genoemd wordt, komt in de Tielse Van der Valk-vestiging te staan. Daarna is het de bedoeling dat het ook in zestig andere hotels van de keten komt.