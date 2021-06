Felle autobrand in Tiel

Chava’s kleinkunst-tek­sten zijn tot leven gekomen: ‘Gewoon bij mij’ schreef ze voor haar dochter (9)

15 juni TIEL/ RAVENSWAAIJ - Nadat ze een serie teksten op papier had gezet, was het haar droom dat deze tot leven zouden komen in liedjes. Via Facebook vond Chava Herschel een vocaliste en een componist en deze zomer wordt haar minialbum Souvenir gelanceerd.