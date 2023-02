Fietser raakt ernstig gewond door botsing met auto voor ingang van ROC in Tiel, fiets breekt in tweeën

Het ongeluk gebeurde rond 8.45 aan de Bachstraat in Tiel, recht tegenover het ROC. De fietser raakte ernstig gewond en is onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.



De automobilist is door de politie meegenomen naar het bureau. De weg is rondom het ongeluk afgezet voor onderzoek.