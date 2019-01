File en forse vertraging voor verkeer op A15 bij Tiel na incident

Donkere etalages ontsieren Tielse Markt

26 januari TIEL - De schappen in het pand van Bovendeert Schoenen zijn leeg, modezaak De Blank is in het donker gehuld, bij juwelier De Jongh sieren stickers met ‘uitverkoop’ de nog verlichte vitrines. De gemeenschappelijke deler van de zaken: ze hebben de afgelopen maanden hun deuren gesloten of gaan dat doen. En daarmee loopt de Markt in Tiel ineens wel heel snel leeg.