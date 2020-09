File opgelost na eerder ongeval op A15 bij Wadenoijen

Scholen Rivieren­land zijn er klaar voor: naar de klas zonder mondkapjes­plicht

29 augustus TIEL - De scholen voor voortgezet onderwijs in Tiel, Kesteren, Geldermalsen en Culemborg zijn blij dat ze volgende week alle leerlingen weer mogen ontvangen in hun gebouwen. Ze volgen allemaal nauwgezet de landelijke richtlijnen. Nergens zijn mondkapjes verplicht en overal is vertrouwen in een verantwoorde ventilatie.