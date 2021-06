Filmende passanten op de bon na ernstig ongeluk op A15

Arbeidsmi­gran­ten bereiken voor een coronaprik? De GGD nodigt hen via het uitzendbu­reau uit

10 juni TIEL - Veel arbeidsmigranten komen in aanmerking voor een coronavaccinatie, maar hebben soms moeite met het maken van een prikafspraak: de taalbarrière is veelal te groot. De GGD Gelderland-Zuid startte donderdag met een proef in Tiel om te zien hoe arbeidsmigranten het best kunnen worden bereikt geïnformeerd over en bereikt voor de prik.