Flink aantal agenten zoekt in Tiel naar verdachte van bedreiging in Maurik, mogelijk vuurwapen in het spel

TIEL - In de Bomenbuurt in Tiel waren donderdag aan het begin van de avond veel politieagenten aanwezig. Zij waren daar omdat er een bedreiging had plaatsgevonden in Maurik. Een 35-jarige man uit Maurik is aangehouden.

Rond 18.00 uur controleerden agenten met kogelvrije vesten een flat aan de Wilglaan in Tiel. Op het kruispunt van de Grotebrugse Grintweg en de Peppellaan in Tiel werd een auto tegengehouden en doorzocht. De politie dacht dat in deze auto mogelijk een verdachte van een bedreiging aan de Goudenregenstraat in Maurik zou zitten. Bij die bedreiging was mogelijk een vuurwapen gebruikt, maar dat is niet aangetroffen.

De verdachte zat niet in de gecontroleerde auto, maar is uiteindelijk in Maurik aangehouden. De controle in de flat had ook met de zoektocht naar de verdachte te maken, maar meer kon een woordvoerder van de politie daar later op de avond niet over zeggen.

Er zouden minstens zes politievoertuigen in de wijk aanwezig zijn geweest. Dit zorgde met name in de buurt van de flat voor een hoop bekijks van omwonenden.