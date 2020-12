Flinke brand in camper bij woning in Tiel

De brandweer werd even voor 15 uur gealarmeerd. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen metershoog uit de carport en de woning in. Omdat werd gevreesd dat de brand over zou kunnen slaan naar de woning werd opgeschaald naar grote brand.



Bij de melding van de brand werd aangegeven dat er mogelijk iemand in de woning aanwezig was die het pand niet zelfstandig zou kunnen verlaten. Daar er werd ook een traumahelikopter opgeroepen en betrad de brandweer met ademlucht het pand. Er werd echter niemand aangetroffen, niemand raakte gewond.



De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg, de schade in de woning bleef beperkt. In de woning en een aantal omliggende woningen zijn metingen verricht omdat er rook naar binnen gekomen zou kunnen zijn. Meerdere woningen zijn geventileerd.