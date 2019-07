Fors minder reizigers op station Tiel, station Nijmegen Goffert dik in de plus

TIEL - Er zijn in 2018 fors minder NS-reizigers in- en uitgecheckt op station Tiel. De cijfers van de NS laten een daling van 9 procent zien op station Tiel. Op station Nijmegen Goffert zijn juist 22 procent meer in- en uitcheckers van de NS.

De afname op station Tiel is opmerkelijk. Er zijn in de regio geen nieuwe stations gebouwd waardoor reizigers elders op kunnen stappen. Ook is er geen sprake van een bevolkingskrimp. Het aantal in- en uitstappers op station Nijmegen Goffert is het afgelopen jaar met 22 procent gestegen. De NS heeft geen verklaring gegeven voor deze trends.

Nijmegen en Arnhem blijven grootste stations

Utrecht Centraal blijft met 194.000 in- en uitstappers het drukste station van Nederland en gaat traditioneel nek-aan-nek met Amsterdam Centraal met 192.000.



In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn Nijmegen (45.403 in- en uitstappers) en Arnhem (43.677 in- en uitstappers) de grootste stations.

Landelijk beeld: meer reizigers

Over de gehele linie is het aantal in- en uitstappers in heel Nederland met 2,2% gestegen op een gemiddelde werkdag. In het weekend steeg het aantal zelfs met 4,2 procent. Volgens de NS is het te verklaren door de economische groei en verbetering van de dienstregeling. Het totaal aantal reizen op een gemiddelde werkdag bedraagt ongeveer 1,3 miljoen.

Verantwoording van de cijfers