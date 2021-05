Forum voor Democratie laks met weghalen verkiezingsposters: Tiel stuurt gepeperde rekening naar partij van Baudet

Avri: Afvalstof­fen­hef­fing Rivieren­land stijgt naar 284 euro

20 april GELDERMALSEN - De afvalstoffenheffing in Rivierenland stijgt volgend jaar naar 284 euro per jaar per huishouden. Het gaat om het basistarief. Daarbovenop komt nog een bedrag per aangeboden zak restafval of aangeboden restafvalcontainer.