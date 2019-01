Frans Duijts gaat met gezin terug in de tijd

In het televisieprogramma van RTL4 gaan bekende Nederlanders terug in de tijd. Het tweede seizoen begint op donderdag 24 januari.



Daarin maken zeven bekende gezinnen samen met presentatrice Natasja Froger een sprong terug in de tijd en brengen ze een weekeinde door in een woning waarin de tijd heeft stilgestaan.



Het eten, de kleding, de muziek en het speelgoed zijn volledig omgetoverd naar het jaar waarin de hoofdgast twaalf jaar oud was, zodat ze samen beleven hoe het was om in die tijd te leven. Frans Duijts liet via zijn Facebook-pagina weten dat zijn gezin het jaar 1991 opnieuw gaat beleven. De Tielenaar was toen 12 jaar.