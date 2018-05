Frans Duijts: Met eigen kroeg kwam een jongensdroom uit

Grote voordeel is volgens Duijts dat hij niemand hoort klagen als hij er een borreltje te veel op heeft. ,,Mocht ik een keer ongelooflijk dronken worden, is er niemand die dat erg vindt of aan de pers doorgeeft. Gewoon in de stad moet ik toch oplettender zijn. Dat is wel een prettig idee. Natuurlijk heb ik hier weleens dronken momenten gehad. Al valt dat de laatste jaren mee; de wilde haren zijn er al lang af.''



Zijn single 5 in de klok is gebaseerd op zijn kroeg aan huis. ,,Het is een echt kroegnummer. Het gaat erom dat het mooi geweest is met werken als de klok vijf uur tikt. Dan is het tijd voor een drankje en gezelligheid.''