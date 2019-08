Frans Duijts weer thuis in Tiel na maagverkleining

‘Streecke­rij de Betuwe’ naam voor fruitbele­vings­park Wadenoijen

19 augustus WADENOIJEN Streeckerij de Betuwe. Dat is de naam voor het nieuwe fruitbelevingscentrum dat in 2021 de deuren moet openen in Wadenoijen. Er is inmiddels een website met meer informatie over het plan voor het streekbelevingsplan