Frans Duijts wil van zijn huis af en Lisa Lois denkt terug aan X-Factor

Gelderlander bytesKorte updates van onze eigen bn’ers op social media, wie houdt daar niet van? In de rubriek Gelderlander Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts die muzikanten, politici, sporters, modellen en andere bn’ers uit de regio op hun socials zetten.

De Tielse zanger Frans Duijts wil duidelijk van zijn huis af, dat al tijden te koop staat. In een vlog die hij op Facebook heeft gezet, is te zien dat hij op bezoek is bij Radio 538. In de studio laat hij weten een halve ton van de vraagprijs van zijn woning af te doen...

De Wageningse zangeres Lisa Lois had donderdag een bijzondere herinnering. Het was donderdag precies tien jaar geleden dat ze de RTL-talentenjacht X-Factor won. ‘Ik word er nog steeds zenuwachtig van', schrijft ze erbij.

Presentator en NEC-fan Jochem van Gelder uit Beneden-Leeuwen heeft alle vertrouwen in vanavond. Speciaal voor de wedstrijd NEC - RKC heeft hij zijn gelukssokken aangetrokken. Gaat het NEC helpen om de winst te pakken?

Voor Daphne Deckers is het vandaag weer even thuiskomen. Ze komt naar haar geboortestad Nijmegen voor een interview over haar nieuwste roman. ‘Een idee voor Moederdag?', vraagt ze zich af.

Een peptalk van de Tielse zanger Vinchenzo, voor iedereen die in de examenperiode zit. Via Instagram wenst hij alle eindexamenkandidaten veel succes. ‘Het komt allemaal goed', schrijft hij erbij.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch beleefde onlangs een leuke dag met Chantal Janzen. Voor het programma Chantal komt werken liep ze een dagje mee als zijn persoonlijke assistent.

De Arnhemse realityster Michella Kox wil iets nieuws gaan starten. Had ze eerder nog een kledingwinkel in haar stad, nu wil ze een eigen haarlijn en een klein haarwinkeltje gaan starten. ‘Een hele uitdaging, dit lijkt me geweldig', schrijft ze erover.

Dat het Achterhoekse muziekduo Suzan en Freek hot is, is duidelijk. Ze hebben nu zelfs eigen kleding. Trots poseren de twee met hun Als het avond is-shirts op Instagram.

De Nijmeegse rockband Navarone is klaar voor de zomer vol festivals. Bijna elk weekend zijn de rockers wel ergens op een podium te zien, delen ze op Instagram. Ga jij naar een van de optredens?