Frans Duijts zou bouw van nieuw zwembad in Tiel dwarsbomen: ‘Nope, klopt helemaal niets van’

Gele Hesjes Tiel rekenen zaterdag op internatio­na­le steun

7:01 TIEL - Ze weet het zeker, zegt de Tielse Maria Koelewijn: ,,Het wordt zaterdag bij de Gele Hesjes-demonstratie in Tiel drukker dan bij de eerste demonstratie in december. Ik heb al toezeggingen uit binnen- en buitenland. Ze komen, dat weet ik.’’ In december kwamen er slechts negen mensen demonstreren tegen de regering.