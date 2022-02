Frederiek (24) verruilde de horeca voor het crematorium: ‘Werk komt niet overeen, maar het type mens dat je moet zijn wel’

Geldermal­sen is het ‘meest gewaardeer­de’ station van de regio: Tiel niet langer in de top 25

In vergelijking met 2020 zijn reizigers station Tiel iets minder gaan waarderen. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2021 van de NS. Daarentegen is het waarderingscijfer voor station Geldermalsen juist gestegen: van een 7,2 in 2020 tot een 7,8 in 2021.

