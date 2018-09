Fruitcorso Tiel duurder uit door droogte

TIEL - Het Fruitcorso in Tiel heeft last van de droogte. Door de weinige regen in deze zomer is er schaarste op de fruitmarkt en dat zorgt voor hoge prijzen. De vruchten, die in Tiel in grote hoeveelheden gebruikt worden, zijn daardoor veel duurder dan normaal.

Het Fruitcorso is op zaterdag 15 september, maar sinds gisteren worden langs de Stadsgracht al de traditionele fruitmozaïeken gelegd. Vooral die mozaïeken jagen de organisatie op kosten. Was er 11.000 euro voor dit onderdeel van het corso begroot, in werkelijkheid liggen de kosten door de hoge fruitprijzen waarschijnlijk 4.000 euro hoger.

Ingecalculeerd

Volgens Fred Eggink van de organisatie waren de hogere fruitkosten niet begroot, maar wel ingecalculeerd. ,,We hielden er al rekening mee dat de droge zomer tot hogere kosten zou leiden. Maar die tegenvaller vangen we wel op. We schatten het aantal bezoekers aan het corso altijd laag in. Dus als het volgende week zaterdag een beetje redelijk weer is en er dus veel mensen komen, dan komen we waarschijnlijk wel weer uit de kosten.''

Dat geldt niet per se voor de clubs in het corso zelf. Ook die zijn volgens Eggink per corsowagen duurder uit dan in andere jaren: ,,Ik vermoed tussen de 500 en 1000 euro, maar dat is nattevingerwerk. Gelukkig zijn de clubs flexibel en goed in improviseren. Ze shoppen al bij de goedkoopste leveranciers, en mogelijk nemen ze nu hun toevlucht tot vruchten die ze zelf kunnen plukken. Rozenbottels bijvoorbeeld.''

