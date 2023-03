Gat tussen Plein en Zoutkeetstraatje Tiel weldra gevuld: laatste plooien bijna gladgestreken

Naald tussen balzak en anus: nieuw apparaat CWZ maakt onderzoek prostaat aangenamer (echt waar)

Een nieuw apparaat dat het CWZ in Nijmegen deze week als eerste ziekenhuis in Nederland in gebruik heeft genomen, moet onderzoek naar de prostaat voor patiënten makkelijker maken. Het maakt het mogelijk om met een prik tussen balzak en anus de prostaat te bereiken.