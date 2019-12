Gedumpte Tielse chihuahua’s vinden een nieuw baasje

Paul Verploegen stopt na 20 jaar bij ziekenhuis Tiel: ‘De marktwer­king is een gedrocht geworden’

15 december TIEL - Het gaat in de zorg te veel en te snel over geld, vindt Paul Verploegen (63). De bestuurder die deze week afscheid nam van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel (ZRT) heeft goede hoop op een kentering.