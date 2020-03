Geen Appelpop dit jaar: ‘Het is gewoon te onzeker allemaal’

Het ene na het andere evenement wordt in deze roerige tijden gecanceld. Ook festivalorganisatie Stichting Muziekstad Tiel (SMT) heeft besloten ‘de stekker eruit te trekken’. Althans: de stekker van de 29e Appelpopeditie, die voor 11 en 12 september stond gepland.



Een ‘moeilijke beslissing’, die SMT deze vrijdagochtend via de social media bekend heeft gemaakt.



Aangeslagen, maar ook realistisch vertellen SMT-voorzitter Kees van Keulen en Martijn van Kuilenburg (bestuurslid en programmeur) over de taaie knoop, die moest worden doorgehakt. ,,Het is gewoon té onzeker allemaal’’, aldus Van Kuilenburg, die aansluitend laat weten, dat de beslissing op ‘drie pijlers’ is gestoeld.