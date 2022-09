Geen druppel uit de Gelderse rivieren gaat naar de kraan, maar door dreigend tekort gaat dat mogelijk veranderen

Het is onzeker of waterbedrijf Vitens in 2030 alle nieuwe woningen in Gelderland en Utrecht kan aansluiten op het net van schoon drinkwater. Om die reden kijkt het bedrijf nu voor het eerst ook naar het gebruiken van oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit rivieren.

Dat zegt een woordvoerder van Waterbedrijf Vitens. Samen met haar collega’s luidt het bedrijf vandaag de noodklok over de drinkwatervoorziening in Nederland. Alle geplande woningen kunnen niet aangesloten worden op het waternet, omdat er simpelweg te weinig drinkwater is. Op sommige plekken, zoals rond Amersfoort en bij Enschede is dat nu al een probleem.

In Brabant en Limburg is het probleem minder urgent. Maar in Gelderland en Utrecht ontstaat dat probleem echter ook al binnen enkele jaren, zo verwacht Vitens. Dat is een probleem omdat er in deze regio de komende jaren meer dan honderdduizend woningen gebouwd moeten worden.

Zoeken van nieuwe waterwingebieden duurt lang

Om grote tekorten voor te zijn is de organisatie hard op zoek naar nieuwe plekken om grondwater te winnen. Grondwater is een stuk schoner dan oppervlaktewater. Het is de reden dat Vitens vrijwel overals kiest voor grondwater als bron voor drinkwater.

Nieuwe locaties vinden voor het omhooghalen van grondwater is echter een langdurig traject. Op dit moment zijn er in Gelderland zo’n veertig locaties voor het winnen van water. Vooral boeren verzetten zich regelmatig tegen het aanwijzen van een gebied, omdat in een waterwingebied er strengere regels gelden voor het gebruik van water en land.

Quote Grondwater is nu eenmaal het schoonste water dat er is. Maar we zien ook dat we het nu niet gaan redden

Begin van het proces

Recent zijn in Gelderland niettemin elf gebieden aangewezen waar Vitens mogelijk drinkwater kan winnen. ,,We staan echter pas aan het begin van het proces. Voor er op een van die plekken water uit de grond komt, kan het vele jaren duren. We zien op andere plekken dat zelfs als er een vergunning is, de bouw vertraging oploopt.”



Samen met andere waterbedrijven vraagt Vitens daarom om haast van de overheid. ,,Het zou helpen als de besluitvorming sneller kan.”

Water winnen uit rivieren?

Daarnaast kijkt de organisatie dus zelf naar alternatieven, zoals het winnen van drinkwater uit oppervlaktewater, zoals rivieren. Zeker buiten de zomer is daar water voldoende te vinden. ,,Dat winnen uit oppervlaktewater gebeurt elders ook, en we zijn serieus aan het kijken of wij dat ook kunnen doen”, zo zegt de woordvoerder van Vitens.



Vanzelfsprekend is het niet. ,,Het is een heel ander zuiveringsproces dat ook duurder is. Grondwater is nu eenmaal het schoonste water dat er is. Maar we zien ook dat we het nu niet gaan redden.” Mocht dit winnen uit oppervlaktewater doorgaan, dan zal de consument er niet heel veel van merken, maar wel een beetje. Het water kan wel iets anders smaken, stelt Vitens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.