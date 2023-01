Geen feestelijke vlag op Tielse toren: broedende slechtvalken zitten vlagvertoon in de weg

Ook in de eerste helft van 2023 moeten de inwoners van Tiel het stellen zonder wapperende vlaggen op de toren van de Sint Maartenskerk. Dat komt omdat slechtvalken zich nestelen in de kast op de toren. Dus geen vlagvertoon op Koningsdag en 4 en 5 mei bijvoorbeeld.

Want de rust van die vogels mag niet verstoord worden. Dus mag er niet gevlagd worden en is onderhoud aan de toren ook taboe tussen januari en juli. Eenzelfde maatregel is ook in 2022 genomen om de beschermde vogels rust te gunnen.

Beschermde vogel

De slechtvalk is een beschermde vogel. Tijdens de broedperiode, tot de jonge slechtvalken uit kunnen vliegen, mag je hem niet storen. Dat gebeurt wel als er door de gemeente gevlagd gaat worden. Daarom wappert er geen vlag vanaf de Sint Maartenskerk tijdens verjaardagen van het koninklijk huis, op Koningsdag, Dodenherdenking (dan halfstok) en Bevrijdingsdag.

Vrouwtje forser dan mannetje

De slechtvalk is een grote valk; het vrouwtje is forser dan het mannetje. Het gaat op zich weer wat beter met de vogel. Het aantal slechtvalken is in Nederland weer toegenomen, nadat de soort bijna was verdwenen door vervolging en gebruik van pesticiden. De slechtvalk heeft geprofiteerd van bescherming en broedt vooral op gebouwen, tot midden in de stad. Zoals de kerktoren in Tiel.

De slechtvalk bouwt zelf geen nest en broedt vaak in een nestkast, maar zelden op de grond. De broedtijd is doorgaans van februari tot en met april, het broeden duurt ongeveer een maand. In elk nest zitten meestal twee tot vier eieren.

Het zou het laatste jaar moeten zijn dat deze beperking er is. Eind 2023 verwacht de gemeente te beginnen met de renovatie van de Sint Maartenskerk. Daarna wordt de nestkast anders teruggeplaatst op de toren, met een voorziening zodat er wel weer gevlagd kan worden. Zonder dat de broedende slechtvalken en hun kroost er door gehinderd worden.

Volledig scherm De slechtvalk © DG 1504 NY 001 SLECHTVALK