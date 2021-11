Geheime afluisterapparatuur deed klanten van Tielse politiemol de das om

Nieuw in Rivierenland Beau kapt in haar ‘stoere en stijlvolle salon’ ook op de ongebruike­lij­ke momenten

TIEL - Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld. Deze keer Beau van Willigen over haar kapsalon Beau Coiffure, die in de bijzondere ‘mancave van opa’ in Tiel is gevestigd.

25 november