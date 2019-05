Gekantelde vrachtwagen op de A15, snelweg weer open

VIDEO/update Brand bij shishaloun­ge in Tiel vermoede­lijk aangesto­ken

30 april TIEL - De brand dinsdagochtend bij een shishalounge in Tiel is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de brandweer. Het vuur was snel onder controle, maar de zaak liep rook- en roetschade op. Volgens de politie is de schade wel beperkt gebleven.