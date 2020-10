Gert-Jan en Branco crossen voor het eerst op Le Dakar, het zwaarste van het zwaarste: ‘Alleen maar paadjes, ravijn in, rotsen, ellende’

VIDEO en UPDATE Vermoede­lijk zwaar vuurwerk bij woning in Tiel schudt buurt wakker: ‘Ik zat meteen rechtop in bed door de knal’

5 oktober TIEL - Bij een woning aan De Kogge in Tiel is in de nacht van zondag op maandag vermoedelijk zwaar vuurwerk gegooid. Diverse buurtbewoners hoorden er rond 01.45 uur een harde knal.