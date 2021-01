Geruchtmakende afpersingzaak fruitbedrijf: verdachte opgepakt voor vuurwerkbom bij woning Tiel

Overburen Willy en Ad wonen tegenover hertenkamp in Tiel: ‘Maar ezel Igor vind ik het leukst, zo eigenwijs als hij is’

10 januari Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Willy Muijen (62). Zij woont samen met haar man Ad (68) tegenover het hertenkamp in Tiel.