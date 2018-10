Gesprek over alcohol, drugs en verkeer niet zo makkelijk in Neder-Betuwe

Hierop werd schamper gereageerd door de Ochtense feestvierders omdat de bezoekers vrijwel uitsluitend op de fiets kwamen en er -naar verluidt- geen drugs werden gebruikt. De campagne werd daarom al snel afgeblazen. ,,De bezoekers hebben het ervaren als controles", zegt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. ,,Maar dat was niet de bedoeling, het is een bewustwordingscampagne. Dat zijn ze in onze gemeente niet zo gewend.” Daarbij bleken volgens de gemeente de meeste bezoekers ook niet echt in de beoogde doelgroep te passen. ,,Zo werd het voor de studenten die dit werk bijvoorbeeld ook bij grote evenementen als de Zwart Cross of de Nijmeegse Vierdaagse doen een lastige klus", vertelt de woordvoerder. ,,Ze troffen hier iets heel anders aan dan dat ze normaal tegenkomen. De locatie is niet goed gekozen, hoewel het van tevoren wel afgestemd is met de organisator.”