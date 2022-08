‘Gestresste’ ex-werknemer die fruitbedrijf in brand zette moet tóch de cel in

Oorlogsex­po Alles Kwijt trekt ruim driedui­zend bezoekers: ‘Een groot succes’

De tijdelijke tentoonstelling ’Alles Kwijt’ over de gebeurtenissen in Europa, Tiel en de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog en wederopbouw in een leegstaand winkelpand in Tiel heeft meer dan drieduizend bezoekers getrokken. ,,Een groot succes”, zegt mede-initiatiefnemer Jurriaan de Mol van het Flipje en Streekmuseum.

5 augustus