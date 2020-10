Gewonde bij steekpartij in Tiel, verdachte aangehouden

Inbreker ‘met zéér wazig verhaal’ steelt spullen uit huis in Eck en Wiel

7 oktober ECK EN WIEL/TIEL - Een man is woensdagmorgen opgepakt, omdat hij met gestolen spullen op straat was in Tiel. De spullen had hij eerder die nacht weggehaald uit een huis in Eck en Wiel.