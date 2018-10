Gewonde bij steekpartij in Tiel, verdachte opgepakt

RIVIERENLANDERS Op weg naar herstel

12 oktober MAURIK - Krap twee maanden geleden is ze gedotterd. ,,Op de dag dat mijn schoonmoeder 94 werd, lag ik in Nieuwegein in het ziekenhuis’’, zegt Corrie van Biesbergen-Van Eck (53) uit Maurik. ,,Daarna kwam het moeilijkste, want ik moet het voorlopig heel rustig aandoen.’’