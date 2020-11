Gigantische knal door zwaar vuurwerk schrikt centrum Tiel op: man met Jumbo-tas sprint ervandoor

Het is niet het enige vuurwerk dat afgelopen weekend is afgestoken. Op Twitter doen ook meerdere mensen melding van vuurwerk dat te horen was in de wijk Passewaaij. Toch is de overlast van vuurwerk volgens de wijkagent niet groter dan normaal. ,,Het is niet meer dan andere jaren. Regiobreed zien we dat er in deze tijd van het jaar altijd wat meer problemen met vuurwerk zijn.”



De gemeente roept iedereen die overlast van vuurwerk ervaart, dat te melden bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Een melding doen kan door een mail te sturen naar vuurwerkoverlast@tiel.nl.



‘De meldingen worden zoveel mogelijk direct uitgelezen. Kan dat niet, dan nemen de handhavers de gemelde locaties extra mee in hun rondes', aldus de gemeente.