Gladheid: bestelbus belandt op zijkant op A15 bij Tiel

Indoorpa­del­ba­nen klaar, maar nog niet bespeel­baar: ‘Padel is booming’

7 januari TIEL - De twee splinternieuwe indoorpadelbanen bij Tennis Plaza Tiel aan de Oude Medelsestraat zijn nagenoeg klaar. ,,We moeten nog even zien hoeveel zand we in het in het kunstgras strooien. Zo bepaal je hoe hoog de bal opstuitert’’, legt eigenaar Ben van Soest uit.