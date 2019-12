Gloednieuwe Tesla belandt in de sloot langs de weg in Tiel

Nog even Tiel in voor een kerst-out­fit, maar die moet ook daarna nog kunnen

22 december Het laatste weekend voor kerst. Al vroeg in de ochtend zijn er al aardig wat mensen in de stad te vinden. Het miezert, maar dat mag de pret niet drukken want iedereen wil toch nog even die laatste kerstinkopen doen. Wordt er eigenlijk nog specifiek kerstkleding gekocht, wat wordt er gekocht en wat zijn dé kersttrends voor 2019? De Gelderlander ging op pad en zocht het uit.