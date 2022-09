Goed nieuws voor Appelpop-bezoekers: treinen op lijn Arnhem-Tiel rijden wél, net als bussen

Extra nachttrei­nen om Appelpopbe­zoe­ker thuis te brengen

Zowel de NS als Arriva zet vrijdag en zaterdag extra treinen in om bezoekers van Appelpop veilig thuis te brengen. Op de lijn Tiel-Utrecht rijden ’s avonds al meer treinen; in zowel de richting Utrecht als Elst/Arnhem rijden vroeg in de nacht ook treinen.

9:22