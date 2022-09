Goldband brak de tent af en Anne is de heldin van de set: dit waren de hoogtepunten van de Appelpop-zaterdag

Er was rook, er was vuur en er moest last minute een nieuwe headliner komen. Er werd gezongen, gedanst en zelfs nieuwe muziek gespeeld. De tweede dag van Appelpop was er eentje met verrassend mooi weer, lange rijen en vooral heel veel feest. Dit waren de acht toppers van zaterdag.

1. Goldband

Wie ze al eens eerder live heeft gezien, kan erover meepraten: de mannen van Goldband wil je niet missen. Aan het begin van het festivalseizoen kende niemand ze nog, nu vergeet niemand ze nog. Zanger Karel Gerlach sprong het publiek in en aan het einde mocht het publiek ook bij hén op het podium komen. Hun vakantie hebben ze na dit fantastische optreden vol grapjes dubbel en dwars verdiend.

2. Zagen we daar nou zon?

De grote verliezer van de dag: het gras. Het was een drassige bende door de regen die er viel. Maar dat was grotendeels vóór het festival begon. De regenponcho's konden weer in de tas en de zon liet zich - tegen alle verwachtingen in - een groot gedeelte van de tijd zien. Daardoor nemen we het schoonboenen van onze witte schoenen graag voor lief.

3. Suzan & Freek

Al ruimschoots voor het duo het podium betrad, stond de tent afgeladen vol. Terecht, want de show van Suzan & Freek had alle ingrediënten om uit te groeien tot een succes. Het publiek luisterde vandaag naar niemand zo goed als naar hen. Er waren lichtjes, er was een choreografie, de mannen probeerden harder te zingen dan de vrouwen en andersom en heel Tiel heeft de bezoekers waarschijnlijk Blauwe Dag horen zingen.

4. De Desperados area

Klein maar fijn: bij de Desperados area klonk de hele dag heerlijke muziek. Het moest er even loskomen, maar al snel was de hele stage gevuld en gingen de voetjes van de vloer. Genieten!

Volledig scherm Marcel in actie © Raphael Drent

5. Di-rect

Di-rect zou zo maar de Appelpop-huisband kunnen worden genoemd, want de Haagse rockers stonden al acht keer eerder op Appelpop. De negende keer was misschien wel extra speciaal. Marcel Veenendaal is zo gek als een deur en draait er zijn hand niet voor om een fan de avond van haar leven te bezorgen. Althans, zo zouden wíj het noemen als de frontman van Di-rect je op het podium trekt en met je danst. En bovendien, een nieuw nummer aankondigen op Appelpop: hoe vet is dat?

6. ANNE!

Bij Rabo Stage was het drukker dan ooit toen The Dean op de planken stond. De zanger gaf aan dat hij wat hulp nodig had. Iemand uit het publiek mocht op het podium meezingen, maar moest daarvoor wel de Dean-teksten helemaal uit zijn of haar hoofd kennen. Ene Anne bood zich aan en werd de heldin van de set. Niet alleen zingt ze de tekst feilloos mee, ook maakt ze de passende, groovy moves. Publiek en band gaan uit hun dak en na afloop klinkt heel lang “ANNE, ANNE ANNE!” Fantastisch!

7. The Dirty Daddies

Er was vuur, er was confetti. Er was zelfs een nepgeweer, eveneens gevuld met confetti. The Dirty Daddies bewijzen weer waarom ze de vetste en meest unieke coverband van Nederland zijn. De mannen bleven maar hitjes pompen, van Bon Jovi tot Macklemore en van Abba tot... het Wilhelmus?! De Daddies zijn één bonk energie en hoefden niet eens op te roepen tot dansen of handen in de lucht. Dat deed het publiek al uit zichzelf.

8. De Jeugd van Tegenwoordig

‘Even’ afsluiter Chef’Special vervangen is niet niks. Maar wat máákten ze er een feest van, met moshpit en al. En rook, en confetti: en rook mét confetti. De knotsgekke heren coverden zelfs I love you more van Racoon. Dat moet je kunnen. Het applaus aan het einde was dan ook terecht oorverdovend.

Volledig scherm The Dirty Daddies © Raphael Drent