Groenmarkt na twee afgelastingen weer één dag domein van gospelmuziek

Ook voor Gospel4Tiel was er in 2020 en 2021 niet aan te ontkomen: de gesel van corona. Twee jaar lang moesten de Tielse gospelliefhebbers het stellen zonder het eendaagse festival Gospel4Tiel. Zaterdag was het dan eindelijk weer zover, de Groenmarkt in het centrum van de stad was als vanouds voor één dag het domein van de gospelmuziek. En het beviel.