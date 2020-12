Groot onderzoek na mogelijk opzettelijke aanrijding in Kapel-Avezaath

‘Tijd om elkaar te helpen’: personeel Van der Valk Tiel verruilt koffie schenken voor scharnie­ren schroeven

28 november TIEL - Geen telefoontjes opnemen of eten serveren, maar scharnieren in elkaar zetten: tot wel 15.000 per week. Nu het personeel van hotel Van der Valk in Tiel het door corona rustiger heeft, helpen ze hang- en sluitwerkmaker AXA uit Veenendaal uit de brand; en andersom.